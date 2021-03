Giorgione, il laureando in economia che racconta il nuovo mondo con i social

Il Barometro del Censis lancia l’allarme dei commercialisti: ci sono 460mila piccole imprese che rischiano di chiudere nel 2021. Ad oggi 370mila hanno dimezzato il proprio fatturato rispetto allo scorso anno e 415mila hanno meno della metà della disponibilità economica. Ad oggi è tanto inevitabile quanto necessario entrare a contatto con le nuove possibilità e sfide del mondo Digital. D'altronde, nel 2020 il mondo è cambiato, e noi con lui. Il lavoro è cambiato. Tu sei cambiato. Le tue abitudini sono cambiate. Quanta verità in queste parole. Nonostante sembri tutto ovvio spesso non ci accorgiamo di come ci siamo adattati a tutto ciò che è successo, o forse ci accorgiamo di averlo fatto ma non in modo consapevole. Sono cambiati gli approcci funzionali al mondo del lavoro e alle persone stesse, sono cambiati gli schemi e le regole.

Giorgio Trabaldo, giovane imprenditore torinese laureando in economia, è l’esempio lampante per migliaia di persone che dai tempi di crisi si può uscirne vincenti. Gli piace parlare di denaro, futuro, prospettive e rapporti umani. Sintomo dei successi di Giorgione, oltre ai risultati record in tempi brevissimi e a 5 cifre, c’è il seguito acquisito ogni giorno di più sui canali social che utilizza per dare consigli e consulenze a tutti coloro che cercano un reale salto di qualità nel proprio percorso personale, professionale o aziendale.

Infatti, Giorgione oltre ad essere uno dei più giovani e forti marketer sullo scenario nazionale, è un vero e proprio divulgatore. Divulgatore di che cosa? Di conoscenze e informazioni utili non solo in merito all’economia e al marketing ma anche consigli per affrontare la vita e i problemi di tutti i giorni, da punti di vista diversi e risolutivi. Si parla di gestione di conflitti, coaching per l’eccellenza, formazione di alto livello e un esempio vivente di disciplina e costanza.

Giorgio da 5 anni si è creato il lavoro che desidera, e con l’esempio che dà, urla alla sua generazione la necessità di fare lo stesso: nella vita devi creare e smettere di cercare.

Ma questo non è tutto, anche la sicurezza va reinterpretata: da sicurezza esterna deve diventare interna. Cioè quella capacità di adattamento, innovazione e competenza trasversali utili ad ottenere risultati in un mondo che non è lo stesso da un giorno all’altro.

Ecco perché nei suoi canali comunicativi online dispensa informazioni che vanno dal marketing alla gestione delle risorse umane (e delle proprie risorse interne), da come fare meglio networking al mindset necessario per diventare imprenditori (e persone) di successo.

Insomma, costruire nuovi paradigmi lavorativi, relazionali e sociali è la vera missione di Giorgio e, a giudicare dai numeri che fa, ci sta riuscendo: un team di quasi 3000 persone, uno stipendio mensile che fa la doppietta a quello di un parlamentare, articoli su Forbes, Millionaire e una montagna di recensioni positive su di lui e il suo operato.

La volontà di Giorgio inoltre è che ragazzi e ragazze capiscano di essere figli di una generazione dallo stipendio medio e dalla speranza ancora più bassa, tediati dal posto fisso e da concezioni lavorative obsolete e ansiogene... e che i giovani patiscono, subiscono e spesso si ritrovano imprigionati al loro interno.

Pensiamo, ad esempio, all’angoscia del dover “per forza avere un pezzo di carta” per ottenere qualcosa, oppure del “cercare spasmodicamente il posto fisso” per avere un po’ di sicurezza economica nella vita...

Ebbene Giorgio spiega, dopo 5 anni di esperienza attiva a livello imprenditoriale e di studi accademici, in che modo quello che hai appena letto non solo sia superato ma arrechi danni psicologici e economici alle persone.

C’è sempre più di una possibilità, c’è più di un modo per uscirne, ce ne sono infiniti: Giorgio vede e condivide solo soluzioni, idee e strategie per dimostrarlo

Sempre più persone si stanno consapevolizzando grazie a lui e ai suoi insegnamenti.