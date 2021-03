F1: test Bahrain, Ricciardo il più veloce, 5° Leclerc

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - E' di Daniel Ricciardo il miglior tempo nella mattinata della prima giornata dei test della F1 2021 in Bahrain. Il nuovo pilota della McLaren ha fermato il cronometro a 1:32.203 con 75 giri all’attivo, davanti all’Alpha Tauri di Pierre Gasly, con un ritardo minimo (+0.028), e alla Red Bull di Max Verstappen, il quale ha portato a termine 60 giri. Quarta l'Apine di Esteban Ocon e quinto tempo per Charles Leclerc che ha concluso ben 59 giri a bordo della Ferrari SF21. Purtroppo il pilota monegasco è stato protagonista di un problema a dieci minuti dalla fine della sessione. La scuderia gli ha infatti ordinato di fermarsi a bordo pista dopo aver notato dei parametri anomali. E’ stato dunque necessario sventolare la prima bandiera rossa della stagione e la sessione è stata momentaneamente interrotta.

Per quanto riguarda i campioni del mondo della Mercedes, dopo aver ritardato il proprio esordio a causa di un problema alla leva del cambio, è sceso in pista Valtteri Bottas a 36 minuti dalla fine, ma ha effettuato appena sei giri prima di rientrare ai box con il decimo tempo. Bene l'Alfa Romeo di Kimi Raikkonen sesta davanti all'Aston Martin di Sebastian Vettel. Nono tempo invece per Mick Scheumacher sul la sua Haas.