Covid: Procuratrice Siracusa, 'in Procura tutti vaccinati, seguire indicazioni Mattarella'**

Siracusa, 12 mar. (Adnkronos) - "E' dovere di ogni cittadino fare il vaccino, dobbiamo seguire le indicazioni del Capo dello Stato". A dirlo all'Adnkronos è la Procuratrice di Siracusa Sabrina Gambino, che coordina con il pm Gaetano Bono, l'inchiesta sulla morte del sottufficiale Stefano Paternò, deceduto poche ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Sono quattro le persone indagate per omicidio colposo. "Qui in ufficio siamo stati tutti vaccinati - dice la magistrata - ed è giusto che sia così. E' un dovere, per la salute di tutti".