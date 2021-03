Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "È la fase più difficile. Grazie a chi rispetta e rispetterà le regole anche con enormi sacrifici: è la strada più ragionevole che abbiamo per tutelare la salute. Senza salute non c’è ripresa. Abbiamo perso 100 mila persone. Tutte preziose. Un ultimo sforzo per il bene di tutti". Lo scrive su twitter il capogruppo Pd, Graziano Delrio.