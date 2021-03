Covid: bozza dl, a Pasqua area bianca esclusa da regole zona rossa/Rpt

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - La stretta che porterà tutta Italia in zona rossa durante le festività pasquali, ovvero 3-4 e 5 aprile, non si applica all'area bianca, per ora la sola Sardegna ammesso che non vari nelle prossime ore. "Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa", si legge nella bozza del dl all'esame del Consiglio dei ministri.