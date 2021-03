Roma: Ceccanti, 'legge per la Capitale nodo importante per sistema Paese'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "La commissione Affari costituzionali ha iniziato oggi ad esaminare i progetti di legge per dare poteri speciali a Roma Capitale, per i quali sono stato nominato relatore insieme alla collega Calabria di Fi. Il collega Morassut è primo firmatario della proposta Pd che si propone di estendere l’autonomia anche al piano legislativo, valorizzando così al massimo il ruolo della capitale. In assenza di tale innovazione costituzionale, che certo può essere configurata in modi diversi, le proposte che si limitano esclusivamente alla legislazione ordinaria potrebbero avere un impatto assolutamente minimo. Il dibattito ci consentirà di approfondire bene le diverse opzioni costituzionali su un nodo importante per il sistema-Paese.” Lo afferma il deputato Pd Stefano Ceccanti, capogruppo in commissione Affari costituzionali.