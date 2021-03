Quirinale: Maria Sole Franceschi, campagne sui social per non ammalarsi di Covid**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Maria Sole Franceschi, 18 anni, residente a Firenze, ha svolto opera di volontariato al centralino del Comitato della Croce rossa del capoluogo toscano, funzione fondamentale per il coordinamento di tantissimi interventi e progetti. Durante il lockdown in particolare il suo lavoro è risultato prezioso per la consegna di spese e farmaci urgenti a persone immunodepresse e over 65.

Maria Sole ha inoltre fornito un importante contributo, di ideazione e di aggiornamento, sui social dell’Associazione: con creatività, competenza e responsabilità ha realizzato vere e proprie campagne di informazione e sensibilizzazione sui corretti comportamenti per ridurre il rischio di contagio del Covid 19, messaggi che hanno raggiunto migliaia di persone in tutta Italia, tra l’altro incoraggiando alla donazione del sangue.