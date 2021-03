Quirinale: Elena Mora, un presente e un futuro da romanziera**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Elena Mora, 13 anni, residente a Parma, fin da piccola Elena ha mostrato una grande passione per la scrittura. Si è cimentata con testi a scuola e fuori dalla scuola. Ha vinto numerosi premi in tutta Italia. A 11 anni ha pubblicato il suo primo romanzo, una storia di amicizia e di coraggio, anch'esso vincitore di premi letterari. Grazie al romanzo, Elena è stata anche invitata a partecipare a incontri e fiere del libro e intende seguire la propria vocazione e continuare a scrivere. Ha già in programma un secondo romanzo.