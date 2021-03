Pirelli, il cost saving attenua l'effetto Covid sui conti

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Spa, riunitosi in data odierna, ha esaminato i dati preliminari e non auditati al 31 dicembre 2020.

Il settore Tyre nel 2020 è stato fortemente impattato dall’emergenza Covid-19 e dal deterioramento delle prospettive economiche, con un generale calo dei consumi e della produzione. La domanda di pneumatici auto ha registrato una flessione dei volumi del 15,3%, particolarmente marcata nel primo semestre (-28%), ma in miglioramento nel secondo semestre (-3,2%) grazie alla ripresa del Car ≥18”

(+3,6% nel secondo semestre e -9,5% sull’anno) che si conferma il segmento più resiliente.

Pirelli ha tempestivamente risposto al profondo mutamento dello scenario globale, implementando un piano di azioni volto a garantire la salute e sicurezza dei propri lavoratori, tutelare la redditività e generazione di cassa, rafforzare la struttura patrimoniale e consolidare la collaborazione con le principali case auto Premium e Prestige e con la rete di vendita, rafforzando la propria leadership sull’alto di gamma.

Nel 2020 i benefici derivanti dal piano di competitività dei costi e dalle azioni a contrasto dello scenario Covid-19 sono risultati in linea con le previsioni annunciate il 13 maggio 2020: 142 milioni di euro al netto di inflazione e slowdown (circa 3% della base costi 2019, o circa il 3,3% del fatturato), 270 milioni di euro i benefici lordi. In particolare:

il “piano di competitività dei costi” (costo del prodotto, manufacturing, organizzazione e SG&A) ha contribuito per circa 110 milioni di euro al netto dell’inflazione (160 milioni di euro i benefici lordi); ▪ il piano di contenimento costi “Azioni Covid”, comprensivo di azioni a breve su SG&A, marketing e comunicazione, manufacturing e R&D, ha contribuito per circa 32 milioni di euro al netto dello slowdown produttivo (110 milioni di euro i benefici lordi).

In particolare nel quarto trimestre, i benefici al netto di inflazione e slowdown sono stati pari a 58 milioni di euro di cui 37 milioni derivanti dal piano di competitività, e 21 milioni derivanti dalle “Azioni Covid”.

Pirelli chiude il 2020 con risultati in linea con i target

I ricavi sono stati pari a 4.302,1 milioni di euro (~4,18 - ~4,23 miliardi di euro il target), supportati dalla ripresa del mercato nel quarto trimestre. La variazione organica dei ricavi su base annua è stata pari a - 14,1% (-19,2% includendo l’effetto cambi/iperinflazione Argentina). L’High Value raggiunge il 70,4% del fatturato di gruppo (66,5% nel 2019).

I ricavi nel quarto trimestre sono stati pari a 1.208,3 milioni, con una crescita organica dell’1,7% (-6,1% incluso l’effetto cambi/iperinflazione Argentina).

L’andamento dei volumi Pirelli nel 2020 (-15,3%) è stato migliore rispetto alle attese (-17% /-18% i target di novembre) su entrambi i segmenti. L’High Value ha registrato una flessione del 9% (rispetto a un target di -11%) mentre lo standard ha accusato un calo del 21,4%, inferiore rispetto al target di -25%.

In particolare, sul Car ≥18”, Pirelli ha registrato un calo del 7,8%, sovra-performando il mercato (-9,5%): ▪ nel Primo Equipaggiamento (volumi Pirelli -6,3%, mercato -13,2%), grazie all’esposizione ai produttori auto Premium e Prestige e all’ampliamento del portafoglio clienti (nuovi contratti in Nord America e Apac a partire dal secondo semestre 2019). In deciso miglioramento il trend nel quarto trimestre (volumi Pirelli +19,1%, mercato +9,1%), che beneficia della forte ripresa della produzione di auto Prestige e Premium (+14%);

▪ nel canale Ricambi (volumi Pirelli -8,9%, mercato -6,9%) la società ha progressivamente migliorato la propria performance, impattata in particolare nel primo semestre dalla riduzione delle scorte presso i principali partner di distribuzione in Europa e Nord America. Particolarmente significativa la performance nel quarto trimestre: +6,5% rispetto al +2,5% del mercato, con il rafforzamento della leadership in Apac, il consolidamento del posizionamento in Europa e il miglioramento delle vendite in Nord America.

Sul Car ≤17” la riduzione dei volumi Pirelli nel 2020 (-22,6%) è stata più accentuata rispetto a quella del mercato (-16,5%), in linea con la strategia di riduzione dell’esposizione ai segmenti meno profittevoli. Fa eccezione il Sud America, dove Pirelli ha guadagnato quote di mercato in entrambi i canali nel secondo semestre, beneficiando nel canale Ricambio anche della riduzione dei flussi di import e nel Primo Equipaggiamento dell’aumento della produzione da parte dei principali produttori auto che Pirelli serve nella Region, in vista del lancio di nuovi modelli all’inizio del 2021.

I volumi complessivi Pirelli nel quarto trimestre sono risultati in crescita dell’1,1%, trainati dall’High Value, i cui volumi sono aumentati del 10,3%. Negativo, invece, il trend sullo Standard (volumi Pirelli -7,3%). Sul Car ≥18” i volumi Pirelli sono cresciuti del 12,6% (a fronte di un mercato in aumento del 5,3%) sostenuti in particolare dalla domanda nel Primo Equipaggiamento.