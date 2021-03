Pd: Romano a Felice, 'numeri schiaccianti? allora perchè Zingaretti dimesso?'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Botta e risposta su Twitter tra Emanuele Felice, ex responsabile economico della segreteria Zingaretti, e Andrea Romano, deputato dem e portavoce di Base Riformista. "Nell'Assemblea nazionale del Pd scrive Romano-, eletta dal congresso, la maggioranza di Zingaretti ha 774 delegati su 1100. Tutti gli ex renziani, insieme, solo 74 (ma sono molto numerosi in parlamento, perché scelti a suo tempo da Renzi). Un dato che spiega molte cose...". Ribatte Romano: "Stupisce che persino tu - dirigente del Pd nostra casa comune - alimenti questa pessima caricatura (immagino che anche tu sia 'ex qualcosa', o no?). E resta una domanda, se i numeri per te sono tanto importanti: perché allora si è dimesso Zingaretti?".