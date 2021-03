Pd: riunione zingarettiani, 'bene Letta, dare seguito a linea 'Piazza Grande''**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Gli zingarettiani hanno fatto il punto oggi in diverse riunioni con i territori, con il coordinamento di Nicola Oddati, insieme ai delegati in assemblea in vista dell'appuntamento di domenica. Nell'incontro, a quanto si apprende, c'è stata una valutazione positiva unanime sulla possibilità di Enrico Letta segretario.

Allo stesso tempo è stata sottolineata l'esigenza di perseguire quella rigenerazione del Pd che era già nelle intenzioni dell'ex-segretario. Le motivazioni politiche che hanno portato alle dimissioni di Zingaretti vanno discusse e affrontate.

"L'esigenza - si spiega all'Adnkronos- è dar seguito all'aspettativa di quel milione e duecento mila persone che votò la mozione 'Piazza Grande' che credeva in un partito aperto, nuovo e plurale, rivolto alle persone, e di spingere anche la nuova segreteria in quella direzione".