Pd: Base riformista, 'noi divisi? Totalmente falso'

Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Le notizie apparse su alcuni organi di stampa in merito a presunte divisioni all’interno di Base riformista sono talmente false che non meriterebbero neppure mezza parola di smentita. Siamo tuttavia costretti a farlo solo per rispetto della verità dei fatti. Con buona pace per chi, pateticamente, le ha ispirate”. Così si legge in una nota di Base riformista, l’area politica del Pd che fa riferimento a Lorenzo Guerini e Luca Lotti.