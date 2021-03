Maire Tecnimont, i conti tengono nonostante la pandemia

Il Consiglio di Amministrazione di Maire Tecnimont S.p.A. riunitosi in data odierna ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato di Gruppo 2020, che chiudono rispettivamente con una perdita di esercizio pari a €13,2 milioni e un utile netto consolidato di €54,2 milioni. I Ricavi del Gruppo Maire Tecnimont ammontano a €2.630,8 milioni. I volumi prodotti riflettono la resilienza delle attività del Gruppo, la sua immediata capacità di reazione e di adattamento, grazie anche alla propria piattaforma tecnologica già da tempo in uso, nonchè al volume di di nuovi progetti acquisiti nel corso dell’anno.

Il Margine di Commessa è pari a €312,0 milioni, ed esprime una marginalità pari all 11,9%, in aumento rispetto all’11,7% grazie ai motivi appena esposti.

I costi generali e amministrativi sono pari a €71,3 milioni, in diminuzione del 4,7% in conseguenza dell’implementazione delle iniziative di risparmio costi avviate nel corso dell’anno in risposta alla situazione contingente. I risparmi consuntivati nell’esercizio hanno più che compensato l’aumento dei costi conseguenti il potenziamento delle strutture in alcune aree geografiche e dell’organizzazione della controllata NextChem.

L’EBITDA è pari a €172,2 milioni. Tale risultato è stato conseguito grazie anche al positivo contributo delle iniziative di risparmio costi implementate. Il margine è pari al 6,5%, in sensibile incremento rispetto a quanto già consuntivato nei primi tre trimestri del 2020.

La voce ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti ammonta a €48,5 milioni, in aumento principalmente a seguito di maggiori accantonamenti per rischi su crediti, in applicazione dei principi contabili IFRS 9.

Il Risultato Operativo (EBIT) è pari a €123,7 milioni.

Il Risultato netto della gestione finanziaria esprime oneri netti per €44,9 milioni in aumento di €23,0 milioni. Il dato del 2020 è principalmente dovuto al contributo temporaneo negativo della valutazione netta di alcuni strumenti derivati per €9,5 milioni che incidevano invece positivamente per €2,4 milioni nell’esercizio precedente, facendo quindi registrare una variazione negativa di €11,9 milioni nel 2020. La variazione è conseguenza sia dello sfavorevole andamento dei tassi di cambio del Rublo e del Dollaro nei confronti dell’Euro per la situazione creatasi nei mercati valutari a seguito della pandemia, che dell’andamento dei prezzi di alcune materie prime a cui sono legati altri strumenti derivati con finalità di copertura.

Al risultato del 2020 concorrono altresì gli oneri finanziari espressi dal finanziamento di €365 milioni assistito per l’80% dell’importo da Garanzia Italia di SACE sottoscritto nel luglio 2020, una riduzione dei proventi finanziari per minori disponibilità liquide investite nell’esercizio, ed una componente non ricorrente per circa €5,0 milioni per operazioni di ottimizzazione del capitale circolante.

L’Utile ante imposte è pari a €78,8 milioni, a fronte del quale sono state stimate imposte per un ammontare pari a €24,6 milioni.

Il Tax Rate è pari a circa il 31,2%, sostanzialmente in linea rispetto a quello mediamente espresso negli ultimi trimestri e con l’esercizio precedente, tenuto conto che le geografie in cui è svolta l’attività operativa del Gruppo non hanno subito variazioni sostanziali.

L’Utile Netto Consolidato è pari a €54,2 milioni, in conseguenza di quanto appena dettagliato.

La Posizione Finanziaria Netta adjusted al 31 dicembre 2020 (al netto delle componenti già indicate nella nota alla relativa tabella a pagina 2) mostra un Indebitamento Netto pari a €116,9 milioni, rispetto a disponibilità nette adjusted pari a €78,9 milioni al 31 dicembre 2019. Come già commentato in precedenti comunicati, la Posizione Finanziaria Netta adjusted aveva subito un significativo peggioramento nel corso del primo trimestre a seguito degli effetti dovuti allo scoppio della pandemia. La situazione è andata in costante miglioramento a partire dal secondo trimestre del 2020 grazie all’incasso di anticipi contrattuali da progetti di recente acquisizione, nonchè per la generazione di cassa dei progetti in portafoglio (pari a €541 milioni), specialmente nel quarto trimestre, nonostante un mark to market negativo degli strumenti derivati a copertura dei progetti e gli investimenti del periodo. Al fine di aumentare la flessibilità finanziaria del Gruppo e per disporre di una piu solida struttura patrimoniale per affrontare eventuali recrudescenze degli effetti della pandemia, ed a supporto dei progetti, nel terzo trimestre è stato sottoscritto un contratto di finanziamento di €365 milioni assistito per l’80% dell’importo dalla Garanzia Italia di SACE.