La miscela migliore?Calcio, caffè e artigianato

Poteva essere un bomber, ma il papà l’ha costretto allo studio, ed oggi Massimiliano Valenti è un dieci del campo finanziario: da Business Manager a Cfo de La Marzocco International, azienda fiorentina di macchine da caffè artigianali. È l’ennesima storia di successo del Made in Italy, un mercato fatto di aziende nate dal basso e diventate eccellenza. «Nasce a Firenze nel 1927, oggi è una realtà è oggi una realtà con 400 dipendenti, che produce 18.000 macchine l’anno e vende in oltre 100 paesi», spiega Valenti, che in azienda è entrato nel 2004 come Business manager per diventarne direttore finanziario nel 2018. Da ragazzo era stato preso alla Fiorentina, ma al posto di studiare giocava e così il padre l’ha tolto dalla squadra. Lo spirito calcistico però gli è rimasto, consentendogli di portare l’azienda al successo: «Il calcio è una scuola di vita, ti insegna valori importanti come il gioco di squadra, il team, l’idea che quando si indossa una maglia si è tutti uguali e si lavora per un unico obiettivo, remando nella stessa direzione. Sono valori che ti permettono di affrontare e vincere sfide anche in altri contesti». E infatti questa sfida l’ha vinta eccome, trasformando una piccola attività di 20 dipendenti in un’azienda di calibro internazionale, senza però venir meno ai valori del fondatore Giuseppe Bambi: innovazione, unicità, qualità.

Nel 1939 La Marzocco progetta e brevetta la prima macchina da caffè con caldaia orizzontale (ancora oggi uno standard del settore), e da allora non ha più smesso di innovarsi. Materiali, tecnologia, design, tutti gli aspetti del prodotto vengono curati secondo la filosofia aziendale: «ogni macchina è realizzata su ordinazione e prodotta a mano dai nostri artigiani, per offrire ad ogni cliente un pezzo unico capace di soddisfare completamente le sue esigenze estetiche e funzionali», spiega Valenti. L’acciaio inossidabile chirurgico è il loro tratto distintivo, che regala un caffè di grande qualità e un macchinario unico rigorosamente prodotto a mano.

Secondo il Cfo, il segreto del successo nella vita e nel lavoro è uno solo: ispirare gli altri con un esempio positivo. «“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno”. Lo disse Confucio ed è vero. Trovare la passione ti fa dare il meglio. Se riesci a far fare alle persone il lavoro che le appassiona, le attività per cui hanno una naturale predisposizione, allora avrai sicuramente un’azienda in cui le persone sono motivate ed entusiaste».

Massimiliano Valenti

Le prospettive future invece, ruotano attorno a quattro valori chiave: rendimento, impatto, durata e reputazione. L’obiettivo dell’azienda è quello di continuare a perseguire i valori dell’azienda, puntando sulla creatività, sfruttando le possibilità della tecnologia e del design, il tutto per creare prodotti d’eccellenza riconosciuti a livello internazionale. In questo le collaborazioni giocano un ruolo chiave: «Per noi è molto importante contare su persone motivate, che non sono misurate per le otto ore lavorative ma per la responsabilità verso i progetti, gestiti con la stessa cura e precisione che ritroviamo nelle nostre macchine da caffè. Onestà, responsabilità e autonomia, questo chiediamo a chi collabora con noi».

Partner finanziario importante per La Marzocco è Grenke, società di leasing che supporta l’azienda dal 2014, quando ancora si trattava di una realtà locale. La partnership conviene non solo ai produttori, che noleggiano dalla società le attrezzature IT, ma anche ai clienti, che hanno la possibilità di acquistare con la formula della locazione operativa: un triangolo pay-per-use dove La Marzocco produce la macchina, il cliente la noleggia e la utilizza, e Grenke ne mantiene la proprietà. Una formula vantaggiosa per chi “compra”, perché – oltre ad evitare un grosso investimento – può dedurre il canone a fini Ires e Irap, dal momento che usufruisce del macchinario senza esserne il diretto proprietario.