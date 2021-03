Famiglia: Pagano, 'istituire 25 marzo Giorno della vita nascente'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Sì al Giorno della vita nascente. Abbiamo presentato una proposta di legge alla Camera per la sua istituzione nella data del 25 marzo, così come già avviene in molto altri Paesi nel mondo. Una giornata per promuovere la consapevolezza del valore sociale della maternità e della solidarietà tra generazioni, del contrasto a pregiudizi, discriminazioni e violenze culturali nei confronti delle donne, in attuazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione". Lo rende noto il deputato Alessandro Pagano, vicecapogruppo della Lega alla Camera e primo firmatario della pdl.