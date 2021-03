Deloitte ed Elmec Informatica avviano una partnership per il cloud in azienda

L’attuale contesto economico ha accelerato l’esigenza di soluzioni flessibili che garantiscano il lavoro da remoto e l’accesso a servizi e dati in qualsiasi momento. In questo scenario sfidante, Deloitte ed Elmec annunciano l’avvio di una partnership per offrire alle imprese una gamma completa di servizi per evolvere con il cloud e garantire la sicurezza di una soluzione gestita in grado di ridurre la complessità e massimizzarne i benefici.

Nel contesto attuale, le imprese si trovano infatti ad affrontare alcune priorità: adottare tecnologie per il lavoro da remoto che garantiscano sicurezza dei dati e delle operazioni; utilizzare servizi cloud scalabili ed evitare così costi di acquisto e gestione dell’hardware in azienda; ridurre gli sprechi per servizi e strutture non utilizzate: con i servizi cloud è possibile ottimizzare le risorse con modelli di pricing flessibili; garantirsi la migliore tecnologi offrire maggiore protezione ai propri dati sia attraverso soluzioni di cybersecurity, sia attraverso soluzioni di backup e disaster recovery.

Grazie alla domanda di questi servizi, il mercato cloud in Italia, secondo l’Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano, è cresciuto del 21% tra il 2016 e il 2020. Anche nel 2020 il tasso di crescita è rimasto invariato ed è stato trainato dall’adozione di servizi di public e hybrid cloud (+30%). Più del 50% delle aziende progetta di evolvere verso un modello ibrido Cloud/on-premise, e già più del 66% di esse si affida a fornitori esterni per la gestione dei propri sistemi IT. Da ciò si evince che la consulenza di strategie di transizione e l’esecuzione e lo sviluppo delle stesse si riveleranno due ambiti decisivi per lo sviluppo del mercato nei prossimi anni.

L’accordo tra Deloitte ed Elmec intende generare un’offerta strutturata in queste due aree per permette alle imprese di avere un player tecnologico affidabile cui delegare la gestione dei propri servizi IT, per ridurre al minimo le complessità e concentrare le proprie energie sull’innovazione.

L’offerta che nasce da questa collaborazione è dedicata, in particolare, alle grandi aziende che da sempre contraddistinguono il tessuto produttivo italiano. Per citarne solo alcuni tra i più rilevanti: il comparto automotive, retail, manifatturiero, alimentare, farmaceutico e logistico.

Da sempre, Deloitte mette in campo competenze multidisciplinari, sempre aggiornate, in campo digitale e tecnologico. In ambito Cloud offre un servizio End-to-End per aiutare le imprese a raggiungere i propri obiettivi tecnologici e di business. Grazie a 500 professionisti Cloud e Cybersecurity in 3 Paesi (Italia, Grecia e Malta), Deloitte opera da 5 anni nel mondo dei prodotti Cloud native, garantendo una profonda conoscenza del settore e del mercato e un approccio olistico che spazia dalla Cloud Governance (ovvero la definizione di strategie di business basate sul cloud) alla Strategy (definizione di percorsi sicuri e affidabili per la migrazione al cloud), fino a Security e Operating Model (evoluzione delle strutture aziendali per raggiungere efficienza e sicurezza sul cloud).

Elmec Informatica, che celebra nel 2021 il 50° anniversario dalla propria fondazione, integrerà l’apporto consulenziale e strategico di Deloitte con la propria esperienza nello sviluppo dell’infrastruttura in private o public cloud più adeguata e la competenza tecnica dei propri team specializzati. In particolare, metterà a disposizione l’offerta End-to-End per i servizi gestiti come le cloud operation, il backup e il disaster recovery per garantire sicurezza e potenza di calcolo ai sistemi e alle applicazioni business di un’azienda; più di 420 tecnici specializzati (circa il 70% dei propri 600 dipendenti) e un servizio di assistenza sempre attivo nell’arco delle 24 ore 7 giorni su 7; un approccio agile e ibrido con architetture cloud o più tradizionali e uno dei principali player italiani nel mondo dei sistemi IBM i – ex AS/400.

“Quella tra Deloitte ed Elmec è una partnership il cui totale è maggiore della somma delle parti. Due aziende storiche le cui competenze, unite, invece di sommarsi si moltiplicano, amplificando le possibilità per tutte le aziende italiane che puntano a innovare con il Cloud” dichiara Michele Paolin, Cloud Migration and Managed Services Leader di Deloitte Consulting. “Elmec e Deloitte hanno ciascuna una lunga storia, fatta di successi e traguardi raggiunti: la migliore garanzia per i nostri clienti, i quali cercano innanzitutto partner sicuri e affidabili cui affidare la migrazione dei propri sistemi. Deloitte ha un metodo unico di approccio al cloud: la vastità e profondità di competenze di cui siamo capaci, unita al nostro network nazionale e internazionale, ci permette di affrontare il Cloud in modo completo, considerandone sia gli aspetti tecnologici sia quelli legati ai cambiamenti organizzativi, al nuovo modello operativo, agli impatti dal punto di vista contabile e fiscale alla cybersecurity. Un’offerta che da oggi è ancora più completa, grazie all’affidabilità e alle competenze nelle Cloud Operations di Elmec, capaci di affiancare e rendere ancora più forti le abilità di Gestione Cloud che Deloitte offre ai propri clienti in Italia e nel mondo”.

“Nel corso dei nostri 50 anni di storia abbiamo supportato le piccole multinazionali italiane di diversi settori, dall’alimentare alla moda, dal design al manifatturiero, ad adottare l’infrastruttura tecnologica adatta per incrementare l’offerta di prodotti e servizi in Italia e all’estero. Grazie a questa collaborazione strategica con Deloitte, intendiamo offrire tutta la nostra esperienza al segmento di mercato delle aziende medio-grandi che necessitano di affrontare la transizione al cloud mantenendo il controllo sulle proprie risorse e affidando a noi la gestione di complessità e criticità” afferma Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec Informatica. “Siamo pronti per questa nuova sfida grazie a più di 420 tecnici specializzati, al nostro Datacenter Tier IV che offre a oltre 300 aziende protezione e gestione delle applicazioni di business, e alla collaborazione con i principali player del public cloud come Amazon Web Services. La nostra storia è un patrimonio di competenze che ci consente continuare a innovare per offrire alle imprese il miglior approccio possibile alla digitalizzazione”.

La partnership si rivela un asset vincente per tutte quelle aziende midmarket che devono affrontare, ad esempio un processo di migrazione delle proprie applicazioni business verso piattaforme più performanti o soluzioni completamente reingegnerizzate perché permette alle imprese di essere seguite passo dopo passo in questo processo dagli esperti di Deloitte e di sfruttare la competenza e la tecnologia dei professionisti Elmec per implementare architetture IT in grado di supportare questa transizione garantendo al contempo la continuità del business e la sicurezza dei dati.

Il progetto per un cliente del settore food

La partnership tra Deloitte ed Elmec ha già dimostrato la sua efficacia nello sviluppo di un progetto per una grande azienda italiana del settore food. Questa realtà ha deciso di intraprendere un programma di trasformazione digitale per gestire al meglio l’aumento della domanda dei propri prodotti dolciari e il conseguente impatto sui carichi di lavoro e sul sistema IT.

Lo sviluppo di un’infrastruttura cloud doveva tenere conto di alcune necessità: essere scalabile in base all’aumento del volume delle attività; gestire moli di dati provenienti dai dispositivi IoT ed efficientarne l’utilizzo; garantendo allo stesso tempo la continuità dei processi di business ogni giorno, 24 ore su 24.

Per raggiungere questi obiettivi, Deloitte ha proposto, progettato e realizzato la migrazione dell’infrastruttura del cliente ad una soluzione SAP S/4 Hana, in grado di integrare in un unico prodotto tecnologie intelligenti tra cui AI, machine learning e analisi avanzata, trasformando l’azienda in una vera e propria Digital Enterprise.

Il disegno sviluppato da Deloitte ha trovato il perfetto complemento in Elmec, la quale ha realizzato un sistema di hybrid-cloud che si avvale del proprio Data Center Tier IV per garantire la disponibilità e la continuità di erogazione delle applicazioni Business Mission Critical anche durante il processo di migrazione. Tutto ciò consente al Cliente di evolvere il proprio sistema IT senza alcun impatto sul proprio business. La nuova soluzione permette di avere dati in tempo reale sull’intera filiera della produzione e la gestione semplificata dei picchi di lavoro, mentre l’appoggio a un Data Center esterno garantisce costi minori e maggiore sicurezza. Grazie poi all’integrazione tra i dati di produzione con quelli delle vendite e dei clienti, l’azienda può individuare nuove opportunità per i propri prodotti dolciari.