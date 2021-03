De' Longhi cresce a doppia cifra

In un anno che ha visto lo sconvolgimento dei mercati, nel fronte produttivo così come in quello commerciale, i risultati conseguiti dal gruppo De’ Longhi sono notevoli. E l’amministratore delegato Massimo Garavaglia non può che esserne contento: «Abbiamo concluso un 2020 caratterizzato da sviluppi imprevedibili e denso di sfide che hanno richiesto uno sforzo importante da parte di tutti gli stakeholder coinvolti nello sviluppo del business. I risultati ottenuti dal Gruppo sono frutto innanzitutto di uno straordinario impegno profuso dai nostri dipendenti, a cui va il mio ringraziamento per la dedizione e l’impegno nell’aver gestito una fase particolarmente critica dal punto di vista sia lavorativo che personale». Le prospettive per questo 2021 sono altrettanto positive: «Dal punto di vista delle vendite, la partenza dell’anno è stata straordinariamente forte, ad un ritmo di crescita prevedibile per il primo trimestre, a parità di perimetro, nell’intorno del 50%. Tale evidenza ci porta a stimare la crescita organica dei ricavi per il 2021, includendo anche l’acquisita Capital Brands, nell’intervallo 22% - 26% (ovvero nell’area 12% - 15%, a parità di perimetro). Questa crescita importante ci permetterà di continuare a reinvestire una quota del margine operativo nei nostri piani di sostegno all’innovazione di prodotto, alla comunicazione sui brand e al rafforzamento della strategia sul digitale finalizzati ad una crescita sostenibile, consentendoci al contempo di conseguire un Ebitda adjusted per il nuovo perimetro sostanzialmente in linea con il 2020 in termini percentuali sui ricavi».

Nei dodici mesi, il Gruppo ha conseguito ricavi netti normalizzati per € 2.368,1 milioni, in crescita del 12,4% (14,3% a livello organico); un Ebitda adjusted normalizzato pari a € 383,3 milioni, in crescita del 27,6% e pari al 16,2% dei ricavi, con un miglioramento di 1,9 punti percentuali rispetto all’anno precedente; un risultato operativo (Ebit) normalizzato di € 278,8 milioni, in crescita del 29,1% e pari all’11,8% dei ricavi; un utile netto di € 200,1 milioni, in crescita del 24,3%, pari all’8,5% dei ricavi;

una posizione finanziaria netta attiva per € 232 milioni, ovvero € 561,3 milioni pre-acquisizione di Capital Brands Holdings; al netto dell’operazione Capital Brands e dei dividendi distribuiti (€ 80,8 milioni) il Gruppo ha generato un flusso di cassa pari a € 364,3 milioni.



Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha approvato le linee guida della politica dei dividendi del Gruppo, che prevede un pay-out ratio al 40% dell'utile netto, modificabile in caso di variazioni rilevanti della leva finanziaria; in relazione all’utile dell’esercizio 2020, ha proposto la distribuzione di un dividendo di € 0,54 per azione, per un totale di € 80,8 milioni e pari ad un pay out ratio del 40,4%; ha dato mandato all’Amministratore Delegato di procedere all’emissione di una seconda tranche di un prestito obbligazionario non convertibile, non quotato e non soggetto a rating, per un importo pari a Euro 150 milioni, con durata ventennale, che sarà sottoscritta da primari investitori istituzionali statunitensi, e di cui è già stata fatta menzione nel comunicato del 10.11.2020; ha approvato infine la proposta di rinnovo dell’autorizzazione assembleare all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera adottata dall’Assemblea degli Azionisti in data 22 aprile 2020 per la parte non eseguita.



Il 2020 è stato un anno che ha richiesto una straordinaria flessibilità e reattività del Gruppo. Dal punto di vista industriale, la citata flessibilità ha consentito ai lavoratori di operare in sicurezza e alle strutture produttive e di supply-chain di fornire ai clienti continuità di servizio. Al riguardo, sono proseguiti gli investimenti industriali di ampliamento della capacità produttiva in entrambe le piattaforme cinese ed europea. Sul fronte commerciale, le restrizioni imposte dalla gestione della pandemia hanno inevitabilmente modificato la presenza distributiva, portando ad una accelerazione dello sviluppo del mondo on-line sia come luogo di acquisto che come veicolo di comunicazione. Le azioni intraprese, nel loro complesso, hanno permesso al Gruppo di cogliere i trend in atto nel mercato, che hanno evidenziato un’accresciuta attenzione dei consumatori nei confronti dell’ambito domestico, favorendo le scelte di acquisto verso i prodotti legati alla “home experience”. Più specificamente nell’ambito del caffè e della preparazione dei cibi, il trend, già positivo nei primi mesi del 2020, ha subito una sostanziale accelerazione nel corso dell’anno, con tassi di crescita molto sostenuti. Tali effetti positivi hanno trovato ulteriore supporto nella strategia di investimento in marketing e comunicazione e di innovazione di prodotto perseguita dal Gruppo in un’ottica di sviluppo di medio termine. i ricavi Il 2020 si è chiuso con ricavi pari a € 2.351,3 milioni, in crescita dell’11,9% (€ 2.368,1 milioni in termini normalizzati, in crescita del 12,4%) grazie anche ad un quarto trimestre in rialzo del 10,1%. L’effetto valutario ha avuto un impatto negativo complessivo di € 40 milioni, a seguito del deprezzamento di quasi tutte le valute di export del Gruppo; a livello organico, la crescita è stata pari al 13,8%. i mercati Nei dodici mesi, tutte le aree geografiche hanno evidenziato una crescita a doppia cifra, in termini normalizzati, con l’unica eccezione dell’area MEIA (Middle-East/ India/ Africa) penalizzata anche dal deprezzamento del Dollaro USA, che tuttavia ha visto un parziale recupero, in termini organici, negli ultimi due trimestri dell’anno.

Su base normalizzata l’Europa sud-occidentale è cresciuta del 17,4% e del 12,7% rispettivamente nei dodici mesi e nel quarto trimestre, trainata da una performance double digit di Germania, Francia, Svizzera, Spagna e Portogallo. In crescita a doppia cifra anche l’Europa nord-orientale, sia nei dodici mesi che nel quarto trimestre, supportata dalla crescita di Gran Bretagna, dell’aggregato Russia-Ucraina-CIS e dell’area scandinava; come già detto, l’area MEIA si è attestata in territorio negativo nell’anno (- 12%), conseguendo tuttavia un parziale recupero, a livello organico, negli ultimi due trimestri dell’anno (rispettivamente +7,7% e +2%). Infine, nell’area APA (Asia-Pacific-Americas), segnaliamo l’espansione double digit per Cina e Hong Kong, Australia e Nuova Zelanda, mentre Giappone e Nord America hanno registrato una crescita high single digits nei dodici mesi.

I segmenti di prodotto

Nel corso del 2020 tutti i principali segmenti di prodotto hanno registrato risultati in crescita, spinti dai lanci di nuovi prodotti e dalla accresciuta attenzione da parte dei consumatori ai temi della home experience e della healthy nutrition, rafforzando così un trend già in essere nei trimestri precedenti grazie anche ai rilevanti investimenti in comunicazione ed innovazione sostenuti dal Gruppo.

Il comparto del caffè (52% dei ricavi) ha conseguito una crescita normalizzata a doppia cifra sia nei dodici mesi che nell’ultimo trimestre, con un’importante espansione della famiglia delle macchine superautomatiche e di quelle manuali. In crescita anche la famiglia dei sistemi a capsula, che tuttavia vedono diluita la propria incidenza sul totale del segmento.

Il segmento della cottura e preparazione dei cibi ha conseguito una crescita normalizzata high single digit in entrambi i periodi analizzati, principalmente grazie all’espansione delle kitchen machines, in crescita ad un tasso in the twenties sia nell’anno che nel quarto trimestre.

Il segmento della pulizia e stiro ha chiuso il 2020 con una crescita mid single digit in termini normalizzati, sostenuta da un ultimo trimestre in espansione double digit in particolare grazie al recupero del mondo della pulizia della casa.

Infine, anche il segmento del condizionamento e riscaldamento portatile ha conseguito un tasso di crescita double digits in termini normalizzati, grazie all’andamento brillante del condizionamento e dei prodotti legati al trattamento dell’aria.

I margini operativi

Relativamente all’evoluzione dei margini nei dodici mesi, in termini normalizzati:

· il margine industriale netto, pari a € 1.173,9 milioni, è migliorato dal 47,3% al 49,6% (+18%), grazie soprattutto ai maggior volumi ed al contributo positivo della componente prezzo-mix;

· l’Ebitda adjusted si è attestato a € 383,3 milioni (+27,6%), con un margine in decisa espansione dal 14,3% al 16,2%, nonostante maggiori investimenti in marketing e comunicazione che hanno raggiunto un’incidenza sui ricavi a fine anno del 12,4% (rispetto all’11,7% del 2019);

· l’Ebitda è stato pari a € 359,8 milioni (+22,3%), attestandosi al 15,2% dei ricavi rispetto al 14% del precedente esercizio;

· il risultato operativo (Ebit) è cresciuto del 29,1% a € 278,8 milioni, pari all’11,8% dei ricavi;

· infine, l’utile netto è stato pari a € 200,1 milioni, pari all’8,5% dei ricavi e in crescita del 24,3%.

Il quarto trimestre del 2020 ha visto un’analoga forte progressione sia del margine industriale netto (49,9% dei ricavi) che dell’Ebitda adjusted (18,5% dei ricavi), confermando così la tradizionale rilevanza del quarto trimestre nella generazione dei margini annuali.

De' Longhi segnala la presenza, tra gli oneri non ricorrenti, di € 12,6 milioni relativi alla donazione a favore delle iniziative per il contenimento del contagio (€ 3,1 milioni) e al bonus straordinario riconosciuto ai dipendenti e collaboratori per l’impegno mostrato in un periodo di crisi senza precedenti (€ 9,5 milioni).

La situazione patrimoniale

Il 2020 si è chiuso con l’importante operazione di acquisizione di Capital Brands Holdings Inc., società americana leader nel segmento dei personal blender. L’operazione, finalizzata il 29 dicembre 2020, ha portato al consolidamento patrimoniale della società acquisita.

La posizione finanziaria netta al 31.12.2020 si è attestata a € 232 milioni, ovvero € 561,3 milioni pre-acquisizione di Capital Brands Holdings (pari a € 329,3 milioni), con un decremento quindi di € 45,8 milioni rispetto a fine 2019. Escludendo l’acquisizione di Capital Brands ed il pagamento di dividendi per € 80,8 milioni, la generazione di cassa dell’anno è stata pari a € 364,3 milioni, dopo investimenti per € 89,5 milioni, di cui € 8,8 milioni relativi ad investimenti in beni in leasing.

In particolare, il capitale circolante netto è risultato in sensibile miglioramento, grazie ad una buona performance del saldo crediti-debiti commerciali e ad un magazzino sotto controllo, in linea con il trend del business. L’indice di rotazione del capitale circolante netto sui ricavi è stato pari al 4,1% (3,9% pre-acquisizione di Capital Brands), in marcata riduzione rispetto al dato di fine 2019 (15,2%).

Dividendo

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti (che si terrà in data 21 aprile 2021) un dividendo di € 0,54 per azione, per un importo totale di € 80,8 milioni, pagabile a partire dal 26 maggio 2021, con stacco cedola il 24 maggio e con la c.d. record date ex art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/98 al 25 maggio, pari ad un pay-out ratio del 40,4% dell’utile netto consolidato di Gruppo.