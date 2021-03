Covid: niente cabina di regia questa sera a P.Chigi, stretta domani in Cdm**

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Nessuna cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza questa sera a Palazzo Chigi. La decisione sulla nuova stretta da adottare per arginare la corsa del Covid verrà presa direttamente in Consiglio dei ministri, in una riunione che si terrà domani, probabilmente in mattinata.

L'ipotesi più accreditata è che scatti l'automatismo della zona rossa una volta superata la soglia dei 250 contagi ogni centomila abitanti, mentre altrettanto probabile è che il governo opti per una stretta significativa a Pasqua. Ma il Cdm dovrà anche decidere se estendere il giro di vite a tutti i weekend, e non solo al fine settimana delle festività pasquali, per arginare la corsa dei contagi. Quest'ultima opzione però è quella maggiormente divisiva per la maggioranza, ecco perché i nuovi numeri della cabina di regia dell'Iss sui contagi e, più in generale, sui 21 parametri da tenere sotto controllo per decidere il passaggio da un'area all'altra saranno determinanti.