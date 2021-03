Covid: Miccoli (Pd), 'da Orlando misure per emergenza lavoro e per tenuta sociale'

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo pienamente non solo l'individuazione delle emergenze e delle criticità strutturali esistenti, ma soprattutto le azioni e gli interventi indicati dal Ministro Orlando in audizione per affrontare l'emergenza lavoro nella sua totalità". Così Marco Miccoli, responsabile lavoro nella segreteria del Pd.

"Un piano articolato che, in prima battuta, pone l'esigenza di proseguire sulla strada dell'adozione di misure eccezionali per garantire la tenuta sociale, il blocco dei licenziamenti come misura prioritaria e la concertazione come metodo permanente. In questa prospettiva è importante lo sguardo al come uscire dall'emergenza con la proposta di una indispensabile riforma degli ammortizzatori, legandola ad un tavolo sulle politiche attive. Un connubio che giustamente deve procedere di pari passo nella consapevolezza che sarà decisivo l'impiego delle risorse del Next generation EU, per governare le trasformazioni dell’economia e del lavoro, un'azione che dovrà trovare un preciso inquadramento nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

"Altrettanto importante è l'attenzione data alla questione dell'occupazione femminile, su come supportarla economicamente e sul piano normativo. In poche settimane il Ministro Orlando ha svolto un lavoro importante di cui il Pd va estremamente orgoglioso, poiché rappresenta il prodotto del lavoro fatto che guarda al futuro, difendendo la coesione sociale".