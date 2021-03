Palermo, 11 mar. (Adnkronos) - Sono 672 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. E 23.638 i tamponi processati, con una incidenza di positivi intorno al 2,8%, stabile rispetto a ieri. I decessi sono stati 18 in una giornata per un totale di 4.305 vittime. Il numero degli attuali positivi è di 13.522, con una diminuzione di 159 casi rispetto a ieri. I guariti sono 813. Negli ospedali i ricoverati sono 771.