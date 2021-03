Covid: fonti Lega, 'rimborsi rapidi e eventuali chiusure mirate e non improvvise'**

Roma, 11 mar (Adnkronos) - In vista del Cdm sulle misure anti Covid, la Lega conferma il pieno sostegno al presidente del Consiglio Mario Draghi che sta lavorando per accelerare sui rimborsi (che saranno accreditati rapidamente e sui conti correnti). Altra novità importante: a differenza del passato, eventuali misure restrittive saranno mirate e annunciate per tempo, così da consentire a famiglie, imprese e lavoratori di organizzarsi.