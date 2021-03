Covid D'Incà, 'malattia ritorna, serve ultimo sforzo'

Roma, 11 mar (Adnkronos) - "Stiamo per arrivare ad alcune misure, oltre il Dpcm, con un decreto per adottare la massima prudenza. Siamo di fronte a un ritorno della malattia con la variante inglese che colpisce maggiormente i nostri giovani. Serve massima prudenza, chiedo un ultimo sforzo, stiamo per arrivare a una estate diversa dopo un inverno rigido per il Coronavirus". Lo ha detto il ministro del Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà a Agorà a proposito del Cdm di domani sulle misure anti pandemia.