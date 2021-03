Covid: Costa (Auser), 'con circoli chiusi anziani più soli, 300mila cercano 'compagnia telefonica'' (2)

(Adnkronos) - Nel frattempo, chi non ha competenze digitali, prova a sfuggire alla solitudine in pandemia ricorrendo al servizio di 'compagnia telefonica', gestito da volontari Auser di varie fasce d'età: "Riceviamo richieste da individui o assessorati attraverso il numero verde o uno dei nostri centri Auser (1.546 in tutto il territorio nazionale, ndr). Una volta stabilito il contatto, noi programmiamo appuntamenti telefonici settimanali; e nasce un dialogo, una relazione".

"Il nostro auspicio - sottolinea il presidente Costa - è che una volta fatti i vaccini si rilancino tutte le attività oltre a quelle di prossimità al momento in vigore (consegna a casa di spesa, medicine, raccolta alimentare; o trasporto dializzati, per cure oncologiche, per effettuare i vaccini che a Borgo Manero si possono svolgere nei noostri laboratori...). Stiamo intervenendo per far sentire meno soli virtualmente o fisicamente gli anziani - conclude - Il 30% degli over 80 lo è. Ma la nostra società non può più permettersi di abbandonare le persone".

(di Roberta Lanzara)