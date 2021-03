Cinema: Kenneth Branagh dirigerà un biopic sui Bee Gees

Los Angeles, 11 mar. (Adnkronos) - L'attore e regista britannico Kenneth Branagh dirigerà un film basato sulle vite dei Bee Gees. Lo riferisce la Cnn spiegando che il film biografico ancora senza titolo racconterà la storia di come tre fratelli, Barry, Robin e Maurice Gibb, sono diventati uno dei gruppi musicali più celebri e di successo commerciale di tutti i tempi con brani come "Stayin 'Alive", "Night Fever" e "How Deep Is Your Love".

Barry, l'unico membro sopravvissuto del gruppo, sarà il produttore esecutivo del film, che sarà distribuito da Paramount. La notizia del progetto arriva dopo il successo di "The Bee Gees: How Can You Mend A Broken Heart", un documentario di Frank Marschall della Hbo sul gruppo. Graham King, che ha prodotto "Bohemian Rhapsody" (il film del 2018 sui Queen), ha firmato per produrre il film sui Bee Gees di Branagh.