Aziende e mecenatismo: la narrazione si fa art-telling

Si dice spesso che le aziende siano i veri, se non gli unici, mecenati del XXI secolo. Che si tratti di sponsorizzare artisti emergenti e manifestazioni culturali o di commissionare o ristrutturare opere d’arte, l'industria privata è la grande protagonista della scena culturale del nostro tempo. Gli esempi abbondano: dal calendario Pirelli, ormai icona vip per il mondo della fotografia, fino ai restauri celebri come quelli del Colosseo da parte di Tod’s, del mausoleo di Augusto grazie a Fondazione Tim o, ancora, del Palazzo Ducale di Venezia in partnership con Lancia. Ci sono poi le Fondazioni private come Prada e Trussardi, che contribuiscono da anni alla ricerca artistica e al sostegno dell’arte contemporanea. In tempi più recenti abbiamo visto anche singoli imprenditori mobilitarsi a sostegno della cultura e degli spettacoli, messi in ginocchio da un anno di pandemia: un esempio clamoroso su tutti è la visita di Chiara Ferragni agli Uffizi la scorsa estate, che oltre ad aver scatenato polemiche per varie settimane ha creato un vero e proprio caso nel dibattito sul rapporto tra arte e imprese. E ancora più simbolico è il concerto “Dedicato a Bergamo” di Riccardo Muti e dell’orchestra Cherubini, andato in scena il 10 marzo scorso e donato da BPER Banca come tributo per la grande sofferenza vissuta dalla città.

Insomma, da anni le imprese mettono risorse a servizio del mondo dell’arte, con più consapevolezza del loro ruolo a sostegno delle comunità, ma anche delle crescenti perplessità rispetto ai vecchi strumenti di comunicazione. Lo storytelling ha ormai soppiantato la pubblicità classica prodotto-centrica tra le aziende più ricettive della nuova sensibilità dei consumatori, che non vogliono sentir parlare solo di nuovi modelli di smartphone e di auto ibride, ma anche e soprattutto di valori condivisi. Ambiente, sociale, diversity, cultura: sono questi i principi che il nuovo consumatore aspira a riconoscere nei propri brand di riferimento. E che ora possono fare un ulteriore passo in avanti rispetto al mecenatismo di cui sopra, sperimentando un nuovo tipo di collaborazione con il mondo dell’arte. La suggestione arriva da Casa degli Artisti, la residenza per artisti di Milano aperta al pubblico dal lontano 1909, che ha appena lanciato il progetto “Arte&Impresa” in collaborazione con Havas Pr, il network di comunicazione corporate e di pubbliche relazioni del gruppo internazionale Havas. L’obiettivo è quello di dare vita a un nuovo concept di “art-telling”, una narrazione ancora più dirompente ed espressiva rispetto allo storytelling aziendale attuale, che possa avvalersi, appunto, del linguaggio simbolico dell’arte. Non solo, ma questo progetto mira a trasformare la dinamica prevalente (l’azienda che commissiona l’opera all’artista) in un nuovo modo di concepire l’arte come elemento fondamentale del fare impresa. «Il progetto Arte & Impresa insieme ad Havas Pr è il primo risultato di una progettualità che intende far uscire dai suoi ambiti il mondo dell'arte per mettersi a disposizione anche delle imprese», spiegano da Casa degli Artisti. «È l’incontro tra due forze vive, che accettano la sfida di spingersi oltre i loro consueti perimetri e, nel far questo, si incontrano e generano nuove idee e opportunità». L’invito è quello di provare a pensare out of the box e di fare della creatività propria delle arti visive, sonore, fotografiche, digitali e performative una leva per idee innovative anche dentro il perimetro aziendale. Un approccio simile, come fa notare l’amministratore delegato di Havas Pr Caterina Tonini, rappresenta un cambio di passo notevole per entrambi: «Dopo 17 anni in cui abbiamo chiesto agli artisti di realizzare opere di valore per i nostri partner, quest’anno abbiamo pensato di non limitarci a commissionare, ma di affiancarci a una struttura di eccellenza che ci consenta di accedere a un ampio circuito di artisti e di progettare insieme quali opere realizzare e con che obiettivi. Una nuova linfa creativa che possa arricchire il business e portarlo a sperimentare nuove contaminazioni con al centro i valori e le persone».

La prima “edizione d’artista” – così si chiameranno le opere frutto di questa collaborazione – è a firma di Michele Guido, artista originario di Lecce ma di stanza a Milano. Una litografia che, non a caso, raffigura il seme di una pianta di lenticchia: un invito a riflettere sull’importanza della cura per costruire il futuro e sul potere della vita di creare nuove opportunità.