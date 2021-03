Tv: Serena Rossi, ‘’Canzone Segreta’ è la carezza sul cuore di cui abbiamo bisogno’ (3)

(Adnkronos) - “Serena Rossi è un talento complessivo – ha detto infine il direttore di Rai1 - che può riassumere tutti i codici per tenere una narrazione: sa recitare, cantare, dialogare, mettere energia, ma soprattutto è una persona autentica, ha una capacità empatica straordinaria. E’ una rivelazione ed è sempre se stessa, una novità di cui il panorama televisivo ha bisogno”.

“Non sono sdolcinata, ma sincera - ha dichiarato la Rossi - La gratitudine è un sentimento importante da rivalutare. Se sono qui è perché ho lavorato molto, ma ci sono molti artisti che non hanno avuto la possibilità del palcoscenico. Ho accolto con grande entusiasmo la proposta di Rai1. Grazie anche da parte dei miei genitori a Coletta, perché mi ha detto di essere me stessa e perché crede in me. Molti ospiti sono colleghi e anche amici, ci parlo come al bar, sarò me e loro saranno se stessi”.