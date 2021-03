Tibet: Nobili (Iv), 'rilanciare battaglia per democrazia e diritti' (2)

(Adnkronos) - "Le condizioni geopolitiche però -ha detto ancora Nobili- stanno mutando a favore della causa tibetana, partire dalla risoluzione bipartisan votata dal congresso degli Stati Uniti e dalla espressa volontà dell’amministrazione Biden di andare avanti su quella linea con la scelta di nominare rapidamente un coordinatore speciale degli Stati Uniti per le questioni tibetane".

"Se lavoriamo insieme con umiltà e determinazione, cogliendo opportunità come il G20 a guida italiana per rilanciare la battaglia per la democrazia e i diritti, potremo portare avanti un grande risultato. Lo spirito che unisce esponenti di forze politiche diverse in nome di valori condivisi, gli stessi che permeano la nostra Carta costituzionale, deve portarci a prendere degli impegni precisi verso un’oppressione che non può durare ancora”, ha concluso Nobili.