(Adnkronos) - Nel frattempo, oggi diversi siti ufficiali, fra cui quelli del Cremlino, della Duma e del governo, non sono stati accessibili per 45 minuti a causa, è stato genericamente precisato in seguito, di un malfunzionamento dei server della società di telecomunicazioni Rostelecom, una indicazione invece, secondo alcuni osservatori, dei problemi tecnici riscontrati per attuare la misura restrittive.