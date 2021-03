Pd: ipotesi candidatura femminile in assemblea**

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - Enrico Letta si è preso 48 ore di tempo prima di dare una risposta. Intanto si fa strada l'ipotesi di una candidatura femminile in assemblea. "Ieri ne abbiamo discusso -spiega una deputata dem- è in corso una valutazione". Tuttavia, visto che si sta lavorando a "soluzione il più possibile unitaria", ci sono valutazioni in corso sull'opportunità della cosa. Domani, a quanto si apprende, doveva esserci una riunione della conferenza della donne dem ma non è stata confermata.

"Una candidatura femminile? Io me lo auguro", dice la senatrice Valeria Fedeli. "Domenica l'assemblea inizia e si aprono le urne, poi ci saranno candidature, raccolta di firme e presentazione delle mozioni. Se ci saranno più candidature, io non posso che augurarmi che ce ne sia anche una femminile". Un nome sta già circolando: Debora Serracchiani, a quanto riferiscono fonti parlamentari, starebbe valutando di candidarsi.