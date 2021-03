Pd: Boccia, 'grati a Zingaretti, vergogna? parlare solo di poltrone lo è'**

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Noi siamo grati a Zingaretti e tutti noi, penso Letta compreso, vorremmo che Nicola" ci ripensasse. Lo dice Francesco Boccia a Oggi è un altro giorno su Rai1. Ma Zingaretti ha detto che si vergogna di voi... "Non era rivolto a noi. E' stato un suo sfogo, quello di chi ha preso il partito dalle macerie del 2018 ed è vergognoso parlare di poltrone quando hai davanti l'emergenza sanitaria e sociale", e ancora: "Nicola è stato un eccellente segretario, ha deciso di dimettersi, noi abbiamo insistito ma lui mantiene la posizione perchè è una persona tutta di un pezzo. Vedremo che farà in assemblea e come entreremo in assemblea".