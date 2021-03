Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - "La domanda non è se ma come si terranno i Giochi. Non c'è nessun dubbio che la cerimonia di apertura si terrà a Tokyo il 23 luglio 2021". Il presidente del Cio, Thomas Bach, assicura sulla regolare disputa delle Olimpiadi estive, già rinviate di un anno a causa della pandemia di coronavirus.