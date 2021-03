Milano: accordo Inwit-M4, sarà la prima metro 5G in Europa

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - La tower company Inwit e M4, concessionaria della nuova Linea 4 della metropolitana di Milano, hanno sottoscritto un accordo per lo sviluppo della connettività mobile all’interno della nuova tratta Linate - Forlanini. "L’impianto Das (Distributed Antenna System) di Inwit renderà ottimale la ricezione del segnale mobile dei diversi operatori nelle stazioni e nelle gallerie della M4, garantendo un’eccellente fruizione dei servizi mobili agli attesi 86 milioni di passeggeri all’anno che percorreranno il tragitto da e verso l’aeroporto di Linate", spiega una nota.

I lavori inizieranno con la copertura della tratta iniziale - che dovrebbe aprire in primavera - e proseguiranno parallelamente alla realizzazione della metropolitana. La conclusione dei lavori di installazione dell’impianto di micro-antenne, per un totale di 15 chilometri, è prevista nel primo semestre del 2021. Il sistema "assicurerà da subito un miglioramento delle attuali tecnologie e predisporrà inoltre la linea Linate-Forlanini, già dal momento dell’inaugurazione, ad accogliere la tecnologia di quinta generazione portandola così ad essere la prima metropolitana in Europa pronta per il 5G".

M4 sarà dotata di una rete di micro-copertura dedicata che migliorerà la capacità di ricezione del segnale dei diversi operatori all’interno della linea, garantendo ai passeggeri un utilizzo veloce ed efficace di smartphone, tablet e pc. "Siamo orgogliosi di questo ulteriore passo di Inwit nel segno dell’innovazione", afferma l'ad, Giovanni Ferigo. "L’accordo con M4 rappresenta un grande passo verso il futuro, in coerenza con il nostro Piano Industriale 2021-2023. Prosegue così il nostro impegno per abilitare le infrastrutture digitali nel Paese a supporto degli operatori mobili".