Libia: Unsmil, 'momento fondamentale nella storia del Paese'**

Tripoli, 10 mar. (Adnkronos) - La missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) si congratula "con il popolo libico" e rivolge "un plauso alla Camera dei Rappresentanti, alla sua leadership e ai suoi membri per essersi riuniti in questa giornata storica e per sostenere gli interessi del loro Paese e del loro popolo". E' quanto si legge in un tweet diffuso dopo l'ottenimento della fiducia da parte del nuovo governo di transizione guidato da Abdul Hamid Dbeibah.

"Ora la Libia ha un'opportunità vera di avanzare verso l'unità, la stabilità, la prosperità, la riconciliazione e per ripristinare completamente la sua sovranità", aggiunge Unsmil, elogiando quindi il Forum di dialogo politico libico per i suoi "sforzi patriottici che hanno portato a questo momento fondamentale nella storia della Libia, così come tutte le parti che hanno sostenuto questo processo, inclusa la commissione militare congiunta 5+5 e i notabili di Sirte e di tutta la Libia".