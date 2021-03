F1: Mekies, 'rapporto tra Leclerc e Sainz sta andando molto bene'

Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - "La fase iniziale del rapporto tra Carlos e Charles sta funzionando molto bene, sono molto affiatati. In realtà, stanno già lavorando come compagni di squadra. Quando sono al simulatore fanno i briefing insieme, quando parlano con gli ingegneri condividono le informazioni come fossero già in pista. Naturalmente, è facile essere in buoni rapporti durante i mesi invernali, ma penso che entrambi apprezzino genuinamente l'input l'uno dell'altro e l'approccio della squadra". Lo dice il direttore sportivo della Ferrari, Laurent Mekies, in merito ai piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz nel giorno della presentazione della SF21, la vettura che disputerà il mondiale 2021 al via il 28 marzo in Bahrain.

"La stagione 2021 parte dalle lezioni che abbiamo imparato dal 2020, che è stato incredibilmente difficile -aggiunge Mekies-. Lo scorso anno ci ha messo alla prova, sia in fabbrica che in pista. Abbiamo cercato di imparare dai nostri errori, e abbiamo cercato di migliorare nelle aree in cui semplicemente non siamo stati abbastanza forti. Naturalmente, nel contesto dei regolamenti tecnici congelati e dei nuovi regolamenti finanziari, sappiamo che c'è un limite alla velocità con cui possiamo cambiare le cose, tuttavia abbiamo cercato di ricostruire metodicamente la nostra strada per tornare alla parte più competitiva della griglia. Come squadra, cercheremo di estrarre il massimo dal potenziale della vettura, quasi a prescindere da ciò che sarà il livello assoluto di competitività della nostra vettura. Il nostro obiettivo è fare il massimo nei weekend di gara, e di offrire il giusto feedback alla fabbrica, facendo tutto questo operando come una squadra unita e solida".