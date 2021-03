F1: Binotto, 'Ferrari migliorata in tutte le aree possibili'

Roma, 10 mar. - (Adnkronos) - "La SF21 è una vettura che nasce da quella dell’anno scorso, per motivi anche regolamentari è in parte congelata, però è una vettura che abbiamo cercato di migliorare in tutte le sue aree ovunque fosse possibile". Lo dice il team principal della Ferrari Mattia Binotto nel giorno della presentazione della Rossa che scenderà in pista nel mondiale al via il 28 marzo in Bahrain.

"L’aerodinamica è rivista, la power unit è completamente nuova -aggiunge Binotto-. È una vettura che cambia anche nella sua livrea. Come vedete il posteriore della vettura richiama l’amaranto della primissima vettura da corsa della Ferrari, la 125 S, lo stesso colore che abbiamo usato l’anno scorso al Mugello per celebrare e festeggiare i nostri 1000 Gran Premi. Questa è una stagione di grandi sfide, partiamo visivamente dalla nostra storia, ma ci proiettiamo verso il futuro sempre contraddistinto dal nostro rosso Ferrari”.