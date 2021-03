Deloitte punta sull’Intelligenza Artificiale con un piano di 100 assunzioni in 2 anni

Deloitte punta sull’Intelligenza Artificiale con un programma articolato in due anni, che prevede un incremento di 100 unità del personale impiegato, per raggiungere un importante aumento dell’offerta sui servizi in quest’ambito e mettere a disposizione del mercato i benefici che l’Intelligenza artificiale può apportare.

Le figure ricercate saranno di diversi tipi, si va dai neolaureati in discipline STEM con l’ambizione di sviluppare profonde competenze su tecniche e strumenti di Advanced Analytics, Machine Learning & Deep Learing a risorse con esperienza maturata nell’applicazione dell’Intelligenza artificiale sulle diverse Industry (Financial Services, Consumer, Energy & Utilities, Telco&Media, Public Sector). La conoscenza del business delle aziende e del modo in cui l’intelligenza artificiale può portare benefici restano elementi distintivi nel processo di selezione.