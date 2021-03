Covid Puglia, oggi 1.571 contagi: bollettino 10 marzo

(Adnkronos) - Sono 1.571 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia. Nel bollettino della regione di oggi, 10 marzo, si registrano altri 27 morti e 30 ricoverati in più.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.262 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 797 in provincia di Bari, 72 in provincia di Brindisi, 138 nella provincia Bat, 45 in provincia di Foggia, 201 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 7 di provincia di residenza non nota. Ieri i contagi erano 1.286 su 10.732 tamponi.

In tutto in Puglia sono morte 4.188 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.649.866 test. Sono 118.125 i pazienti guariti. Ieri la cifra era arrivata a 117.371 (+754). Crescono quindi i casi attualmente positivi: sono 36.595 a fronte dei 35.805 (+790) di ieri. I pazienti ricoverati sono 1.562 mentre ieri erano 1.532 (+30).