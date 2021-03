Covid: Moratti, 'con vaccini in azienda sgraveremo sistema sanitario' (2)

(Adnkronos) - Le aziende, ha precisato poi Letizia Moratti, "non avranno alcun compenso" dalla Lombardia per questo servizio, e "questo canale aggiuntivo ci permette di alleggerire i costi della Regione per l'allestimento degli altri canali". Tutte le categorie prioritarie, ha aggiunto più volte, "saranno rispettate".

L'obiettivo della Regione resta quello di concludere la "vaccinazione massiva entro giugno di quest'anno", precisando di voler arrivare a vaccinare, però, "tutti coloro che hanno titolo per essere vaccinati". La delibera sul protocollo per le vaccinazioni in azienda, anticipata a commissario e ministero della Salute, sarà inviata oggi al commissario, "da cui avremo le modalità con cui la delibera sarà applicata".