Covid: Fontana, 'in Lombardia sì a vaccini in azienda con avvio fase di massa'**

Milano, 10 mar. (Adnkronos) - In Lombardia prenderà il via con la vaccinazione di massa anche la possibilità di vaccinare in azienda. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana, dopo che in giunta è stato approvato il protocollo di intesa tra Lombardia, Confindustria, associazione nazionale medici lavoro e Confapi.

"L'accordo dà la possibilità ai sottoscrittori e alle aziende che aderiranno al protocollo di vaccinare direttamente all'interno delle proprie aziende, se ci sono le condizioni per aderire. Questo protocollo avrà valore con la vaccinazione di massa, all'interno del rispetto delle priorità stabilite dai protocolli regionali", sottolinea.

Di conseguenza, "ci sarà l'opportunità di avere altri centri vaccinali e medici a disposizione dei cittadini. E' il primo accordo di questo tipo raggiunto nel nostro Paese, è una buona scelta per la vaccinazione di massa".