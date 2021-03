Acea, Gola: "Nonostante contesto sfidante risultati 2020 superiori a guidance"

(Adnkronos) - "Nel 2020, in un contesto caratterizzato dalla grave pandemia, abbiamo saputo gestire la crisi continuando a garantire i servizi essenziali per i cittadini, mantenendo un elevato livello di efficienza e qualità anche nei mesi più difficili, grazie all’impegno di tutte le nostre persone e agli investimenti realizzati in innovazione e digitalizzazione. I risultati, nonostante un contesto sfidante, sono in crescita rispetto allo scorso anno e superiori alla guidance comunicata al mercato e testimoniano un’elevata capacità di resilienza e di reazione a situazioni complesse". Ad affermarlo è Giuseppe Gola, l'ad di Acea dopo che il cda, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e il Bilancio di Sostenibilità.

"Per il 2021, pur in uno scenario ancora difficile, prevediamo risultati in ulteriore crescita - ha proseguito -.I risultati raggiunti hanno anche permesso di proporre all’Assemblea degli Azionisti un dividendo in crescita rispetto all’anno precedente, confermando quanto previsto nel Piano Industriale per il 2020".

"Il sensibile aumento dell’ebitda nel 2020 dimostra la solidità dei nostri business e la validità della strategia dove crescita e creazione di valore sono strettamente correlate al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità". L’ebitda consolidato di Acea, infatti, aumenta nel 2020 del 10,9% a 1.155,5 milioni di euro contro 1.042,3 milioni di euro nel 2019.

L’esperienza della crisi pandemica, sottolinea ancora Gola, "ci spinge infatti, ancor più oggi, a considerare la sostenibilità come elemento imprescindibile per un nuovo modello di sviluppo in cui le utilities potranno svolgere un ruolo decisivo per l’auspicata ripartenza del Paese".