Acea: Gola, 'nonostante contesto sfidante risultati 2020 superiori a guidance'**

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Nel 2020, in un contesto caratterizzato dalla grave pandemia, abbiamo saputo gestire la crisi continuando a garantire i servizi essenziali per i cittadini, mantenendo un elevato livello di efficienza e qualità anche nei mesi più difficili, grazie all’impegno di tutte le nostre persone e agli investimenti realizzati in innovazione e digitalizzazione. I risultati, nonostante un contesto sfidante, sono in crescita rispetto allo scorso anno e superiori alla guidance comunicata al mercato e testimoniano un’elevata capacità di resilienza e di reazione a situazioni complesse". Ad affermarlo è Giuseppe Gola, l'ad di Acea dopo che il cda, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e il Bilancio di Sostenibilità.