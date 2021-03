Acea: Gola, 'aumento ebitda 2020 dimostra solidità nostri business e validità strategia'

Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Il sensibile aumento dell’ebitda nel 2020 dimostra la solidità dei nostri business e la validità della strategia dove crescita e creazione di valore sono strettamente correlate al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità". Ad affermarlo è Giuseppe Gola, l'ad di Acea dopo che il cda, presieduto da Michaela Castelli, ha approvato il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e il Bilancio di Sostenibilità. L’ebitda consolidato di Acea, infatti, aumenta nel 2020 del 10,9% a 1.155,5 milioni di euro contro 1.042,3 milioni di euro nel 2019.

L’esperienza della crisi pandemica, sottolinea ancora Gola, "ci spinge infatti, ancor più oggi, a considerare la sostenibilità come elemento imprescindibile per un nuovo modello di sviluppo in cui le utilities potranno svolgere un ruolo decisivo per l’auspicata ripartenza del Paese".