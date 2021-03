Vela: Meda (Sky), 'mi sono trovato nel ritmo dell'America's Cup, velisti apprezzano'** (2)

(Adnkronos) - "Max Sirena paragonabile a Valentino Rossi? Sarebbe bellissimo perché Max è un super appassionato di moto. Lo conoscevo perché veniva ai Gran Premi e ha detto che un giorno non gli dispiacerebbe gestire un team motoristico..... Un paragone così è comunque difficile. Si potrebbe fare con tutto il Team Luna Rossa, le 115 persone che lo compongono, se dovessero vincere, diventerebbero il Valentino Rossi della Vela", ha aggiunto Meda, che è rimasto colpito dai velisti del team italiano e non solo. "Il modo che hanno di porsi questi velisti l'ho trovato simile ai piloti della MotoGp, un'altra categoria di sportivi, con pochi filtri, inclini al contatto, distanti dalla dimensione del business, delle belle persone con cui avere a che fare. Quando ti misuri con il rischio, è difficile che siano persone superficiali, perché alla fine sia nel mare che sull'asfalto c'è una componente di rischio che ti obbliga ad essere più profondo, più sveglio, più diretto e più rispettoso di altre categorie".

E' stata molto apprezzata anche dagli ascolti la decisione di dedicare un intero canale all'America's Cup. "Sono molto fiero del fatto che abbiamo fatto un canale e, pur essendo un team piccolo, stiamo mettendo dentro tanti contenuti che richiamano anche alla vela di tutti, perché la vela corre il rischio di essere uno sport elitario, da yacht club, mentre un approccio democratico alla vela si può considerare. Non si tratta solo di promuovere uno sport, andare in barca a vela è un modo di vivere ed è anche sostenibile. Noi abbiamo fatto una scelta editoriale più 'pop', siamo più aperti. Gli ascolti? Fantastici. Per quell'ora del mattino sono notevoli. In più avendo un canale in cui metti cinque repliche in un giorno arrivi ad un sacco di gente. E abbiamo visto, andando avanti nella competizione, una crescita continua nei dati auditel, man mano che Luna Rossa andava avanti".