Dubai, 9 mar. - (Adnkronos) - Martina Trevisan è stata eliminata al secondo turno del torneo Wta 1000 di Dubai (cemento, montepremi 1.835.490 dollari). La 27enne mancina di Firenze, numero 90 del mondo, in gara come lucky loser, ha ceduto 6-2, 6-4, in un’ora e 20 minuti di partita, alla francese Caroline Garcia, numero 47 del ranking.