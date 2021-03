Scuola: Bianchi, 'abbiamo un Paese da ricostruire in cui sia al centro con i bambini'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Noi abbiamo un Paese da ricostruire, un Paese che deve avere al suo centro la scuola ed i bambini". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che, intervenendo alla presentazione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile promosso da Con i bambini, ha ricordato l'importante "funzione civica che la scuola sta svolgendo con i bambini penso sia un riferimento per tutti in questo Paese".