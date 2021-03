Saipem: si aggiudica contratto di servizi consulenza da libica Noc

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Saipem si è aggiudicata un contratto di servizi di consulenza da Libya National Oil Corporation (Noc) per lo sviluppo del Benghazi Oil Technical Center (Botc). Il Centro tecnico specializzato e integrato sarà istituito nella zona franca di Mreisa, a 25 chilometri da Bengasi e progettato con le migliori strutture e tecnologie per servire il mercato libico del petrolio e del gas e altre industrie strategiche. Lo rende noto Saipem in un comunicato.

Saipem ha una vasta esperienza in centri tecnici, avendo i propri di ingegneria in aree strategiche del mondo. Inoltre, la lunga presenza e l'impegno di Saipem nel Paese, rappresentato dalla sua determinazione a mantenere la propria sede e il personale locale anche negli ultimi anni, le fornisce una solida conoscenza della Libia e delle sue infrastrutture energetiche. Quale riconoscimento di queste qualità, Saipem è stata ritenuta dalla libica Noc come il partner ideale per lo sviluppo del Benghazi Oil Technical Center Project.