Recovery: Fedeli, 'patto per aumento occupazione femminile'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - “Il governo convochi tutti i soggetti per definire con il Recovery un patto per l'aumento dell'occupazione femminile. Più donne al lavoro significa più lavoro di qualità, più innovazione e quindi più sviluppo e crescita per tutto il Paese". Lo afferma la senatrice Pd Valeria Fedeli.

"Abbiamo ormai molti dati e ricerche -aggiunge- che attestano e confermano che la crescita del Pil è direttamente proporzionale da una parte al livello e alla qualità d’istruzione di un Paese e dall'altra alla percentuale e alla qualità del lavoro femminile. Si tratta di due piani strettamente intrecciati e che devono essere sostenuti da un investimento strategico sulle infrastrutture sociali come gli asili nido fondamentali a ridurre le disuguaglianze di partenza e a liberare il tempo delle donne e metterle concretamente in condizione di lavorare e contribuire al benessere e la crescita generale”.