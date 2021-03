Pmi e governance, il dramma della gelosia

In Italia ci sono più di duemila PMI non finanziarie (dato Banca d’Italia) con caratteristiche ampiamente idonee alla quotazione, pur dopo aver subito le penalizzazioni sulla redditività della pandemia: ma non si quotano... E ci sono 4.386 Pmi (dato Cerved), di cui 3.705 piccole e 681 medie, idonee per un investimento da parte di fondi di private equity: ma non ne approfittano…. Il motivo? Il dramma della “gelosia” che, per startup e scale-up e imprese familiari, inevitabilmente scatta quando si tratta di aprire la governance a soggetti esterni. «La mancata presenza nelle Pmi, familiari e non, di manager e partner industriali e finanziari è strettamente connessa al nostro mercato: l’impresa italiana, specie quella familiare, si preoccupa di mantenere lo stretto controllo dell’azienda», spiega a Economy Ernesto Lanzillo, Leader di Deloitte Private, la business solution rivolta alle aziende del mid market e agli investitori interessati o coinvolti nel segmento (Private Equity, family office, private bankers, wealth manager, Pmi e imprese familiari).

Un po’ come le startup: a parole dicono di voler crescere, ma quando un fondo cerca di mettere il naso nella governance e nell’azionariato, si tirano indietro...

Fino all’avvento del Covid piccolo era bello. E quindi si poteva proseguire a operare e crescere anche non rendendo disponibili opportunità di sviluppo di business con l’entrata di terzi per rafforzarsi finanziariamente e, in caso di partner industriali, per contaminarsi e contaminare. Ora la situazione è molto diversa.

Piccolo non è più bello, insomma.

Non è più il paradigma di riferimento. È palese che il settore delle Pmi è quello più a rischio nel Paese, perché il dimensionamento in termini di solidità patrimoniale e di accesso al mercato della finanza è limitato. Aprire a opportunità di partnership industriali che alzino la dimensione della società con integrazioni orizzontali e verticali non sviluppate con accordi commerciali di cooperazione o joint venture, ma con vere e proprie partnership industriali con scambio di quote e governance congiunta è uno dei temi ormai ricorrenti. Ma rendere disponibile una quota di capitale a banche, private equity o investitori - family office o private deal che siano - integrando le strategie di sviluppo, ha ancora una serie di limitazioni.

Quali?

Prima di tutto, l’imprenditore familiare è ancora interessato a mantenere un controllo in azienda non solo in termini proprietari ma di strategia decisionale: non vuole solo controllare il possesso azionario: la vuole dirigere. Dalle nostre survey che comparano dati internazionali con quelli della realtà italiana, risulta che la maggior parte delle imprese italiane, soprattutto Pmi familiari, non garantisce la presenza nel cda di consiglieri esterni e, in caso, li coinvolge in posizione di minoranza rispetto ai rappresentanti della famiglia. Il controllo familiare dell’impresa è prioritario per il 62% delle realtà italiane intervistate. Quanto al futuro dell’azienda, il ricorso a un leader esterno alla famiglia è un’opzione marginale per gli imprenditori italiani, che in caso vorrebbero mantenere la proprietà interamente (14%) o cederne solo una parte (5%). E ricorrerebbe ad un’offerta pubblica iniziale (Ipo) appena il 12% delle imprese italiane. Non solo: in Italia abbiamo una continuità generazionale diversa dal resto del mondo: noi abbiamo i perennials, gli ultrasettantenni al comando.

E seconde generazioni che non toccano palla finché non arrivano all’età della pensione.

Appunto: le seconde generazioni non crescono, rimangono in una sorta di entropia, perché le aziende non sono completamente aperte alla contaminazione dall’esterno, non pensano di avere la necessità di dover modificare i paradigmi di governance portando in azienda contributi esterni, soci o manager che facciano crescere i rappresentanti familiari della generazione del futuro. Così le imprese familiari perdono l’opportunità di finanziarsi per non subire limitazioni nella governance, e di portare in azienda manager esterni i quali, tarpati nelle loro opportunità di crescita e si sviluppo della loro strategia operativa, si scontrano con la famiglia. Se non hai partner, soci industriali o finanziari che siano, non hai neanche manager che possano intervenire liberamente nella gestione, senza costrizioni della proprietà familiare.

Ma per finanziarsi ci sono comunque i Pir.

Inizialmente avevano favorito investimenti in società medio-piccole, poi sono stati depotenziati. Non ci sono, in Italia, strumenti con convenienza fiscale per favorire l’accesso di capitali esteri tramite family office stranieri e club deal o investitori illuminati che non avrebbero intenzione di colonizzare ma semplicemente di garantirsi un rendimento interessante presso realtà vincenti in Italia, rafforzandole patrimonialmente. Servirebbe quindi una politica fiscale e di investimento finanziario volta allo sviluppo industriale, che dia all’imprenditore familiare un’offerta di capitale coerente con le sue aspettative; interessante, in tale ambito, il mercato UE, dove esistono agevolazioni fiscali per gli High-net-worth individual, family office, club deal che investono nelle Pmi o nelle startup nazionali o straniere favorendone la crescita in un contesto di politica industriale europea che metta a disposizione i capitali per l’innalzamento del benessere degli stati comunitari. Se però l’imprenditore non accetta di ridurre la sua quota di controllo proprietario o strategico, anche in presenza di strumenti agevolativi all’investimento, difficilmente potrebbe ottenere supporto in investitori di minoranza e senza voce in capito in azienda.

E il Patrimonio Rilancio di Cdp introdotto dal Decreto Liquidità?

Non è ancora operativo. Permette di iniettare capitali nuovi con un intervento di medio termine, ma comunque con la possibilità di uscire dall’azionariato in un secondo momento. Quella di Cassa Depositi e Prestiti è una misura molto interessante, ma che dovrebbe poi essere integrata da misure che al momento dell’exit del partner pubblico diano all’imprenditore la possibilità di integrarsi con partner privati o di intraprendere percorsi di quotazione avendo rafforzato, nel periodo di sostegno, governance e strategia per essere più appealing; Tra l’altro, abbiamo una buona propensione del private equity a sostenere il cosiddetto mid-market: l’ultima survey di Deloitte Private sul mercato dei Private Equity evidenzia che nel primo semestre del 2021 il 50% dei soggetti interpellati continuerà l’attività di fundraising, mentre la maggior parte (85,2%) pianifica di effettuare nuovi investimenti. Anche le opportunità di investimento abbandonate a causa del Covid non andranno perse: più della metà degli operatori intende rivalutarle entro 12 mesi.

E c’è l’Aim, il banco di prova per le Pmi, senza rinunciare al controllo: basta un solo indipendente in cda.

Infatti. C’è la tendenza da parte degli imprenditori a dare valore comunque all’opportunità di quotazione all’Aim. La pandemia non ferma il listing all’Aim, anche grazie al Bonus Ipo esteso a tutto il 2021. Ma bisogna convincere la stragrande maggioranza degli imprenditori che è necessario ingrandirsi. E per farlo, occorre in primis fare un’azione di formazione: l’imprenditore deve comprendere che accettare l’entrata di un socio terzo non equivale, automaticamente, alla perdita di controllo della società. Anzi: può migliorarne il business con integrazioni orizzontali e verticali.

Più facile a dirsi che a farsi.

Noi infatti ci stiamo lavorando sotto vari aspetti. In primo luogo spingendo la formazione di una cultura manageriale degli imprenditori: lo facciamo con la piattaforma di formazione per le Pmi SkillUpNow, ma anche partecipando, con la Elite Lounge Deloitte, al programma Elite, sviluppato da Borsa Italiana, in collaborazione con Confindustria, dedicata ai nostri clienti, che non ha come obiettivo primario la quotazione, ma il miglioramento dei fondamentali dell’azienda sui temi di governance, trasparenza e comunicazione. Il terzo elemento con cui contribuiamo con il brand Deloitte Private sono con la localizzazione delle survey internazionali in Italia: cerchiamo di fare cultura d’impresa in maniera diretta o dando la disponibilità di informazioni che possano essere utilizzate dalle aziende per compararsi e crescere.

A volte servirebbe un lavaggio del cervello. E non solo ai perennials.

E infatti, parallelamente alle piattaforme di e-learning, abbiamo anche piattaforme di supporto alle imprese familiari nell’analisi delle attitudini delle generazioni entranti, che misurando il clima di conflitto generazionale e, con attività di coaching e mentoring, aiutano ad appianare le divergenze tra generazioni all’interno della famiglia e a formare le generazioni più giovani, in modo che il passaggio generazionale avvenga più rapidamente e in modo efficace. Perché se i perennials non si decidono a passare il testimone, consapevoli di avere un successore con ideali condivisi e competenza di gestione, la contaminazione non avverrà mai.

Ciò non toglie che le imprese familiari siano le più resilienti.

Ma da qui a dire che esplorano tutte le opportunità per diventare più forti ce ne corre. Un conto è resistere e sopravvivere, un altro è crescere.