Pd: Romano, 'inaccettabili offese Casalino'

Roma, 9 mar (Adnkronos) - "Non è in alcun modo tollerabile che qualcuno (Casalino o chiunque altro) definisca il Partito Democratico un corpo con “cancri da estirpare”, offendendo tutti i malati oncologici e una grande comunità politica come quella del Pd, per di più su una rete del servizio pubblico. Se fossero confermate le affermazioni fatte da Casalino a Serena Bortone nel corso del suo programma ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai 1, l’amministratore Delegato Rai e il Direttore di Rai 1 ne dovranno rispondere al piu presto in commissione di Vigilanza. Ora basta”. Lo afferma il deputato del Pd Andrea Romano, componente della commissione di Vigilanza sulla Rai, a proposito delle dichiarazioni che Rocco Casalino avrebbe rilasciato oggi nel corso della trasmissione televisiva di Rai 1 “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone.