Pd: Cuppi, 'da Sardine offesa a comunità dem, non costruttivi ma distruttivi'** (2)

(Adnkronos) - "Abbiamo parlato di idee – sottolinea la presidente Pd - di come dare ascolto e voce a quel Pd che in questo anno di pandemia ha raccolto gli alimenti per i bisognosi, ha lavorato assiduamente al governo per garantire sostegno e per riportare l'Italia al centro dell'Europa, così come è avvenuto, ha mantenuto la barra dritta anche quando altre forze politiche la perdevano sottovalutando il virus".

"È un momento molto complesso per la storia del Partito democratico. Non ci siamo sottratti al confronto, io ho ascoltato anche le dure critiche che sono state fatte, promosso l’autocritica. Ma una comunità va rispettata, è fatta di persone, del lavoro e dell’impegno di tanti che anche nei territori hanno sempre portato avanti l’idea di un partito fondato su valori e principi ben saldi. Ciò che è stato detto - conclude Cuppi - la definizione data di 'partito tossico', è un'offesa a tutta la comunità del PD e non è per nulla costruttivo, è solo distruttivo. Continueremo ad ascoltare e ad essere aperti al dialogo, nella consapevolezza di un cambiamento necessario, ma in maniera costruttiva e nel rispetto di tutte e tutti”.